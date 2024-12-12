В Бурятии в доме-интернате 48 человек подхватили чесотку

В Бурятии Роспотребнадзор проводит расследование в одном из домов-интернатов в Баргузинском районе. Там 48 человек заболели чесоткой.

«В связи с регистрацией случаев чесотки в учреждении социального обслуживания села Читкан Баргузинского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование. С целью локализации очага организован комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении РПН.

В связи с неблагоприятной эпидситуацией в интернате временно приостановили прием и выписку, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы, осуществляется ежедневный контроль лечения, продолжается медицинское наблюдение.

Предварительно, очаг чесотки связан с заносом инфекции из-за несоблюдения обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями.

Баргузин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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