Жителя Донецка задержали за пособничество в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который оказывал помощь украинским спецслужбам в подготовке подрыва автомобиля Минобороны России. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По данным УФСБ по ДНР, задержанный по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины изъял из схрона, подготовленного украинскими диверсантами, компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

Украинские боевики планировали использовать самодельную бомбу для подрыва служебного автомобиля Минобороны России. Их пособника задержали в момент извлечения взрывного устройства из схрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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