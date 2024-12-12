В Новосибирске вооруженный человек ограбил банк

В Новосибирске произошло вооруженное ограбление банка. Неизвестный мужчина похитил свыше 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и на установление местонахождения лица, совершившего противоправные деяния», – уточнили в региональном главке.

Новосибирск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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