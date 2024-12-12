В Омске задержан и этапирован в Москву вице-губернатор Денис Цуканов

В Омске 12 декабря задержали зампредседателя Омской области, министра цифрового развития региона Дениса Цуканова. Об этом сообщают федеральные и региональные СМИ.
Высокопоставленный чиновник этапирован в Москву в рамках расследования уголовного дела, подробности которого пока не разглашаются, пишет Gorod55.ru. Меру пресечения Цуканову в ближайшие дни изберет Басманный районный суд.
Источник РИА «Новости» в силовых структурах региона сообщил, что местные правоохранители к задержанию вице-губернатора отношения не имеют. По информации источника NGS55, задержание Цуканова могли проводить сотрудники центрального аппарата СК РФ.
Цуканов получил пост заместителя главы правительства Омской области и министра цифрового развития и связи в июле 2023 года. Ранее он занимал должность заместителя главы правительства ДНР.
Отмечается, что с губернатором Омской области Виталием Хоценко Цуканов вместе работал в Донбассе и в Минпромторге России.
Омск, Наталья Петрова
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