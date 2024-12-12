ЧП в Якутии: рабочие оказались под завалами в угольной шахте

В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы, в результате чего под западами оказались двое человек. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

В ведомстве уточнили, что спасатели достали одного из пострадавших, он находится в сознании. Поисково-спасательная операция продолжается.

«Расстояние от места происшествия до выхода с шахты – около 150 метров. Специалисты проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения», – отметили в МЧС.

Якутск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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