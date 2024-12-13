Рождественская вечеринка в Букингемском дворце закончилась дебошем

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов.

Сообщается, что во вторник вечером королевские служащие собрались во дворце для дружеской вечеринки со спиртным, а затем около 50 человек отправились в паб, чтобы продолжить празднование.

Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. «Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки», – рассказал газете один из очевидцев.

По данным издания, около 21.00 в бар прибыли полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка. Она провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф, сообщает РИА Новости.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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