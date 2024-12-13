В Туве три местных жителя попали под уголовную статью после конфликта с мигрантами

В Туве трое местных жителей попали в СИЗО после конфликта на оптово-розничном рынке Кызыла. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, возбуждено три уголовных дела

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тувы, в городе случилось несколько групповых нападений на иностранцев в Кызыле. Причиной стало появление в социальных сетях информации о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла заразилась ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта.

«В дежурную часть управления МВД России по городу Кызылу поступила информация о конфликте между гражданами на территории базы оптово-розничной продажи. По фактам неправомерных действий, совершенных на территории объектов торговли и общепита на территории города Кызыла, следователями возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению в совершении этих преступлений задержаны трое местных жителей, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Глава Тувы Владислав Ховалыг написал в своем тг-канале, что получил информацию от правоохранителей о фактах нападений на иностранных граждан. «По их данным, поводом стало преступление, совершенное выходцем из зарубежной страны. <…> Тува всегда отличается стабильной обстановкой. В республике не на словах, а на деле поддерживается межнациональное и межконфессиональное согласие. Так будет и впредь», – написал Ховалыг.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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