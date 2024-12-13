В Молдавии вводят ЧС в связи с энерегокризисом

Молдавия с 16 декабря вводит чрезвычайное положение в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Соответствующее постановление утвердил парламент страны по предложению молдавского премьер-министра Дорина Речана, сообщает ТАСС.

Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. За его введение проголосовали 56 депутатов.

11 декабря в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 г. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов заявил «Ведомостям», что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ.

5 декабря президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку главу министерства энергетики страны Виктора Парликова. Ранее в тот же день Речан потребовал отставки Парликова. Он сообщил, что возьмет на себя управление энергетическим сектором до тех пор, пока не будет найден новый министр.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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