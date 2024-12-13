Два молодых человека хотели взорвать топ-менеждера одного из оборонных предприятий страны

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на заместителя гендиректора одного из оборонных предприятий страны Геннадия Девяткова.

В подмосковной Коломне задержаны киллеры – им по 20 лет. Заказ на убийство они получили через мессенджер.

Заказчик сообщил им, на какой машине ездит объект и где живет, а также дал координаты тайника, из которого нужно было забрать взрывное устройство и закрепить на автомобиль потенциальной жертвы.

Как сообщает канал 112, накануне поздно вечером злоумышленники приехали на парковку в Коломне, где забрали СВУ и заложили мину под днище автомобиля Девяткова – в районе водительского сидения.

Устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер одного из важнейших оборонных предприятий России поехал бы на работу, но спецслужбы сорвали планы киллеров. Сообщается, что возбуждено уголовное дело. Других подробностей пока нет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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