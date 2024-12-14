Многодетная россиянка истязала своих детей, а потом зашивала им раны иголкой с ниткой

В Нижегородской области задержали многодетную мать, обвиняемую в истязании своих собственных четырех детей. Женщина избивала детей до телесных повреждений, а раны зашивала иглой с обычной ниткой. Об этом сообщают Следственный комитет и прокуратура Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, жительница Дивеевского района на протяжении девяти лет, с 2015 по 2024 годы, жестоко обращалась со своими детьми – истязала их и наносила телесные повреждения, будучи недовольной поведением подростков в быту. Женщина не обращалась в медицинские учреждения, а самостоятельно зашивала причиненные детям раны простой иголкой с нитками.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании двух или более несовершеннолетних лиц, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями (пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

В настоящее время дети изъяты и помещены в специализированное учреждение.

Следственные органы в пятницу задержали многодетную мать, сообщает региональное управление СК РФ. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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