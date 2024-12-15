В Грузии на горнолыжном курорте нашли 12 трупов работников ресторана

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури нашли тела 12 сотрудников индийского ресторана. Как сообщается на сайте МВД Грузии, правоохранители установили, что рядом со спальнями на втором этаже, где были обнаружены тела, был включен бензиновый генератор – из-за перебоев с электричеством. Следов насилия на телах не обнаружено.

Среди погибших – 11 иностранцев и один гражданин Грузии. Причины трагедии расследуются, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии («причинение смерти по неосторожности»).

Гудаури, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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