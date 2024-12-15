Действовал по заданию Киева: в ДНР задержали подрывника машины в центре Донецка

В ДНР силовики задержали местного жителя, причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка 9 декабря. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Жертвой взрыва стал российский офицер, уточнил он. Как установили спецслужбы, задержанный действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. За совершение преступления ему обещали вознаграждение в размере 10 тыс. долларов.

Согласно данным следствия, подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль местного жителя во дворе жилого дома на улице Университетская, сообщает Следственный комитет РФ. Утром 9 декабря, когда собственники подошли к машине, фигурант дистанционно подорвал СВУ. Один человек от полученных телесных повреждений скончался, второму потерпевшему оказали медицинскую помощь.

В ходе допроса задержанный признался, что установил самодельную бомбу под днище внедорожника по указанию украинских спецслужб. За совершение преступления Киев пообещал заплатить вознаграждение в размере 10 тыс. долларов.

В настоящее время сотрудниками УФСБ и МВД по ДНР продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к преступлению. Оперативные материалы переданы в СУ СКР по ДНР для принятия процессуального решения.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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