В Грозном прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремело в небе над Грозным. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, сработала система противоздушной обороны по беспилотникам.

Местные жители сообщили, что видели несколько дронов. Официальной информации по ситуации пока не поступало.

Напомним, в четверг, 12 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сбитии БПЛА над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном. Легкие ранения получили четыре бойца караула. По словам главы ЧР, сдетонировавший в воздухе дрон повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие обломки вызвали небольшое возгорание, его быстро потушили.

Грозный, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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