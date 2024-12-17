В Приморье ЧП на шахте – есть погибший

На участке «Южный» рудника «2-й Советский» предприятия «Дальполиметалл» в Дальнегорске Приморского края утром 17 декабря произошел обвал. На момент происшествия в шахте находились 11 человек, из которых 8 вышли на поверхность самостоятельно. Три человека, включая одного пострадавшего, были подняты на поверхность спасателями. Прокуратура организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Приморья, пострадавший при обрушении в руднике «2-й Советский» горняк умер в машине скорой медицинской помощи.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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