Два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье

Вахтовый автобус, перевозивший 21 пассажира, съехал в кювет и опрокинулся в Забайкальском крае. В результате аварии погибли два человек, еще трое пострадали, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло утром 17 декабря на 426 километре региональной автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. «Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», – сказано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспеции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

По информации прокуратуры Забайкальского края, вахтовый автобус перевозил работников строительной компании. Надзорное ведомство проверит соблюдение в организации правил охраны труда и безопасности дорожного движения.

Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двоих и более человек.

Чита, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube