Легковушка влетела в грузовик в Ульяновске – погибли пять человек

В Ульяновске легковой автомобиль Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате аварии погибли пять человек из легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 6 часов утра в Засвияжском районе областного центра. По предварительной информации, водитель Chevrolet Cobalt «не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомашиной «МАЗ», сообщили в УМВД.

В результате ДТП пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, водитель большегруза доставлен в больницу. Судя по фото с места аварии, от легковушки после столкновения с грузовиком осталась груда металла.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ульяновск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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