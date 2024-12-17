Пытавшегося поджечь отделение почты подростка задержали в Ленобласти

В Тихвине Ленинградской области девятиклассник пытался устроить пожар в отделении «Почты России».
По данным издания 78.ru, 15-летний школьник попытался поджечь горючую жидкость в почтовом отделении по указанию неизвестных лиц. Юного злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества).
Со слов матери поджигателя, подросток не жаловался на звонки или сообщения от неизвестных, никаких проблем у него не было.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»