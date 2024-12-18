ЧП в Мурманской области: столкнулись пассажирский и грузовой поезда

В Мурманской области на станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.

Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Мурманск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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