После столкновения поездов в Мурманской области возбуждено уголовное дело: пострадали 14 человек

После столкновения в Мурманской области пассажирского и грузового поездов возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в результате аварии несколько вагонов сошли с рельс и опрокинулись. В прокуратуре ранее уточняли, пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург.

По уточненной информации МЧС России, в результате ЧП пострадали 14 человек, из них 3 – в тяжелом состоянии.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Мурманск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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