Столкновение поездов в Мурманской области: один из пострадавших умер, еще пятеро – в тяжелом состоянии

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области погиб один человек. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка, [находятся] в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ. Один человек погиб», – цитирует Кузнецова ТАСС.

Ранее в МЧС сообщали о 14-ти пострадавших в результате аварии, которая произошла в районе станции Княжая. Пассажирский состав двигался по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург. В РЖД уже пообещали компенсации пострадавшим пассажирам.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Мурманск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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