31 человек пострадал и двое погибли при столкновении поездов в Мурманской области

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области увеличилось до 31 человека, из них пятеро детей, сообщило РЖД. Погибли два пассажира. Одна пассажирка скончалась во время транспортировки с места происшествия в больницу. Второй пассажир умер ночью в больнице.

В компании уточнили, что 14 пострадавших госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

РЖД выплатит родственникам погибших по 2,2 млн рублей. В компании выразили готовность предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим в своих медицинских учреждениях. Также в РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 млн рублей, обратившимся за медпомощью на месте происшествия – по 500 тыс. рублей.

Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым поездом на станции Княжая вечером 18 декабря. В результате аварии сошли с рельс четыре вагона пассажирского состава. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Машиниста грузового поезда вместе с помощником задержали и доставили на освидетельствование, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, в момент столкновения поездов их не было в кабине локомотива.

Мурманск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube