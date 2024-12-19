На Камчатке ищут пропавший самолет

На Камчатке спасатели ищут пропавший самолет Ан-2. Как сообщают власти, коммерческий борт совершал перелет по маршруту Мильково – Оссор и перестал выходить на связь.

По предварительным данным, на борту сработал аварийный датчик. Как сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, для проведения поисковых мероприятий из села Тиличики вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Из Елизово готовится вылететь вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.

Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований о безопасности полетов. По данным ведомства, связь с самолетом прервалась около 13:00 19 декабря по местному времени.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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