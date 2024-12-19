В Ханое из-за ссоры посетителя с барменом погибло 11 человек

В Ханое 11 человек погибли в результате пожара в баре. Как сообщает министерство общественной безопасности Вьетнама, трагедия случилась в среду вечером в результате. Полиция уже арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге караоке-бара. Семь человек были спасены из огня, двое доставлены в больницу.

По данным полиции, мужчина признался, что использовал бензин для поджога караоке-бара, расположенного на первом этаже трехэтажного дома. Ранее он приходил в увеселительное заведении за пивом и поспорил с персоналом, предположительно, с барменом. Детали пока уточняются полицией.

Государственные СМИ сообщили, что на кадрах с камеры видеонаблюдения в доме рядом с предприятием видно, как незадолго до пожара в него вошел мужчина с ведром. Он якобы разлил бензин возле места, где было припарковано множество мотоциклов, которые затем загорелись.

По данным AFP, свидетели рассказали, что пожар был настолько сильным, что никто не осмелился войти в здание, чтобы попытаться спасти находящихся внутри людей. Металлические решетка на окнах не давали людям самостоятельно выбраться из горящего здания.

Ханой, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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