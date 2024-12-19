Жителя Хакасии будут судить по делу о госизмене за финансирование ВСУ

В Хакасии безработный житель города Абазы в Хакасии предстанет перед судом по уголовному делу о госизмене за перевод денег для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, в ноябре 2022 года фигурант перевел деньги для приобретения специальной автомобильной техники для ВСУ.

«Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в УФСБ (цитата по ТАСС).

По информации ведомства, обвиняемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела завершено, материалы готовятся к передаче в Верховный суд Хакасии для рассмотрения по существу.

Абакан, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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