ВСУ ударили по центру Горловки кассетными снарядами – ранены 8 человек

Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами центр Горловки в ДНР, ранения получили восемь мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем тг-канале.

Кассетные снаряды разорвались в районе городской больницы №2, уточнил он. По его словам, в результате обстрела повреждены ряд жилых домов и учреждений по проспекту Ленина. Также повреждения получила система централизованного отопления одного из многоквартирных домов.

Мэр предупредил, что после атаки на проспекте Ленина обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик». Он призвал горожан при обнаружении такого боеприпаса не трогать его и не поднимать, а сообщить об опасной находке в оперативные службы.

Горловка, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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