В Индии катер врезался в паром – погибло 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как индийский катер потерял управление и врезался в паром у берегов Мумбаи. Видеоролики, опубликованные индийскими газетами, показывают, как открытый катер курсирует по Аравийскому морю, прежде чем он резко поворачивает и таранит паром, в результате чего пассажирское судно переворачивается. В ходе спасательной операции с участием четырех военно-морских вертолетов, 11 военно-морских судов и четырех катеров береговой охраны было спасено почти 100 человек. ВМС Индии подтвердили, что катер проходил испытания в оживленных морях у финансовой столицы страны, и перед его столкновением с паромом у него произошла «неисправность двигателя».

Мумбай, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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