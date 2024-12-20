В Якутске в изоляторе для дезертиров был пожар – погибло пять человек

В Якутске во время пожара в изоляторе для содержания военнослужащих, самовольно покинувших место службы, произошел пожар. Пять человек погибли, семеро пострадали, сообщают в оперштабе Якутии со ссылкой на военный комиссариат региона.

«В 02:00 зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», – говорится в сообщении.

Отмечается, что семь человек отравились дымом. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.

«Пять человек погибли, их личности устанавливаются», – добавили в оперштабе.

Причина пожара выясняется, на месте работают правоохранительные органы.

Якутск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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