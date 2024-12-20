СК расследует массовое отравление на базе отдыха в Омске

Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления на базе отдыха «Сказка» в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По информации областного минздрава, за медицинской помощью обратились 25 человек, 17 человек, в том числе четверо детей, госпитализированы, передает ТАСС. 12 человек были доставлены в больницу бригадами «неотложки» 18 декабря, еще 13 человек обратились к врачам накануне. Взрослые и двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двоих детей медики оценивают как удовлетворительное.

«Следователями проводятся опросы заболевших и работников дома отдыха. В ходе проверки будут выяснены все причины произошедшего, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Прокуратура Омской области совместно с Роспотребнадзором также проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Собственники базы отдыха добровольно приостановили работу организации.

Омск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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