В Конго голодающие местные умирают от малярии

Медики установили болезнь, которая убила в Конго три десятка человек. Как сообщают эксперты агентства здравоохранения Африканского союза, скорее всего, речь идет о вспышке малярии.

«Наиболее вероятной гипотезой (..) является малярия на фоне недоедания», – заявил во время брифинга для прессы в режиме видеоконференции доктор Нгаши Нгонго, руководитель аппарата Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, штаб-квартира которого находится в Аддис-Абебе, Эфиопия. Он сказал, что агентство здравоохранения все еще ожидает результатов расследования. Не исключен тезис о «вирусной геморрагической болезни», возникающей «на фоне малярии», эндемической в ​​этом районе, особенно в сезон дождей, добавил он.

Случаи этого «лихорадочного заболевания неизвестной этиологии» были зарегистрированы в регионе Панзи на юго-западе ДРК, куда трудно добраться по непроходимой дороге и где инфраструктура здравоохранения практически отсутствует. Население живет в условиях общей нестабильности, страдая от отсутствия доступа к питьевой воде и лекарствам. По данным конголезских властей, в этом регионе, где два года назад уже произошла серьезная эпидемия брюшного тифа, наблюдается один из самых высоких показателей недоедания в стране (61%).

40% заболевших – дети до пяти лет

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), из 592 случаев в медицинских центрах было зарегистрировано 37 смертей, связанных с этой загадочной болезнью. Еще около 44 смертей были зарегистрированы на уровне общин и продолжают расследоваться. «Неизвестное событие в области общественного здравоохранения», обнаруженное с 24 октября, «уже привело к гибели 27 человек из общего числа 382 пострадавших», – объявил в начале месяца Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.

По первым доступным данным, загадочная болезнь особенно поразила самых маленьких: в 40% случаев пострадали дети до пяти лет. Симптомы схожи с симптомами гриппа: лихорадка, кашель и головная боль.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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