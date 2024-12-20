Малайзия готова возобновить поиски загадочно пропавшего самолета рейса MH370

Малайзия согласилась возобновить поиски обломков пропавшего рейса 370 Malaysia Airlines. Об этом заявил в пятницу министр транспорта страны.

Напомним, что самолет Boeing 777 рейса MH370, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, исчез по пути из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года.

Министр транспорта Малайзии Энтони Лоук сообщил, что предложение о проведении поисков в новом районе на юге Индийского океана поступило от геологоразведочной компании Ocean Infinity, которая также проводила последние поиски самолета, завершившиеся в 2018 году.

Лоук сообщил на пресс-конференции, что фирма получит 70 миллионов долларов, если найденные обломки окажутся тем, что они ищут.

«Наша ответственность, обязательства и приверженность – это забота о ближайших родственниках, – сказал он. – Мы надеемся, что на этот раз все будет хорошо, что обломки будут найдены и семьи обретут покой».

Малайзийские следователи изначально не исключали возможности того, что самолет был намеренно уведен с курса.

Обломки, некоторые из которых, как подтверждено, принадлежат самолету, выбросило на побережье Африки и острова в Индийском океане.

На борту самолета находились более 150 китайских пассажиров, родственники которых потребовали компенсацию от Malaysia Airlines, Boeing, производителя авиационных двигателей Rolls-Royce и страховой группы Allianz, а также от других компаний.

В 2018 году Малайзия привлекла Ocean Infinity к поискам в южной части Индийского океана, предложив заплатить до 70 миллионов долларов, если самолет будет найден, но две попытки не увенчались успехом.

Это произошло после подводного поиска, проведенного Малайзией, Австралией и Китаем на площади 120 000 квадратных километров (46 332 квадратных миль) в южной части Индийского океана на основе данных автоматического соединения между спутником Inmarsat и самолетом.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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