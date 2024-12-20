В Ростове-на-Дону объявлен решим повышенной готовности

В связи с повышением уровня воздушной опасности в Ростове-на-Дону на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о введении режима повышенной готовности.

Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования.

«В случае получения сигнала о воздушной опасности необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», – отметил мэр в своем телеграм-канале.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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