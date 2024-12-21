Теракт на рождественской ярмарке в Германии – погибли 11 человек

Крупный теракт произошел в Германии. 20 декабря 2024 года ориентировочно в 19:04 часов по местному времени в городе Магдебурге (федеральная земля Саксония-Ангальт) водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке.
«По предварительной информации местных спасательных служб, в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек», – сообщает российское посольство в Германии.
По данным немецких СМИ, погибло 11 человек.
На данный момент устанавливаются конкретные обстоятельства случившегося. Посольство РФ в Германии в тесном контакте с немецкими правоохранителями выясняют данные о наличии среди пострадавших граждан России.
Телефон экстренной консульской помощи российского посольства в ФРГ: +49 171 811 34 58.
По предварительным данным, наезд на людей совершил 50-летний врач-араб, который 16 лет жил в Германии.
Берлин, Елена Васильева
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