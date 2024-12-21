В Боливии 13 человек погибли в ДТП – микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Боливии 13 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком. Об этом сообщил президент страны Луис Арсе.

«Мы глубоко опечалены в связи с ДТП, которое случилось на трассе Ла-Пас – Оруро и в результате которого 13 человек погибли. Мы дали указание провести соответствующее расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого трагического происшествия, из-за которого скорбит народ Боливии», – написал Луис Арсе в своем тг-канале.

По данным дорожной полиции, в результате столкновения погибли двое детей. В ДТП выжили три человека, они доставлены в больницу города Эль-Альто. По предварительным данным, столкновение было лобовым, причины пока не установлены, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube