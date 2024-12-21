Маск назвал Шольца некомпетентным дураком и призвал уволиться

Американский бизнесмен и советник избранного президента США Илон Маск называл канцлера ФРГ некомпетентным дураком. Таким образом он прокомментировал в соцсети Х публикацию одного из пользователей о реакции канцлера на произошедшее накануне вечером в Магдебурге. Напомним, что там произошел теракт – человек на машине врезался в рождественскую ярмарку и проехал по толпе примерно 400 метров. По данным немецких СМИ погибло 11 человек, порядка 80-ти – пострадали.

Олаф Шольц, комментируя трагедию, высказался в том духе, что «кажется, в Магдебурге произошло что-то плохое» и перешел к традиционным словам соболезнования и поддержки.

«Некомпетентный дурак», – написал Маск.

Он добавил, что Шольцу следует немедленно подать в отставку с поста главы правительства ФРГ.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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