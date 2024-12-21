В Казани после атаки БПЛА ликвидируют возгорания в трех районах города

Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского и Кировского районов. «Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь», – сообщает о происходящем в социальных сетях мэрия города.

На данный момент проходит эвакуация жителей ЖК «Лазурные небеса». «Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием», – сообщает администрация Казани. В мэрии города уточнили, что возгорание произошло в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

К месту ЧП выехали все оперативные службы, в готовность приведены также коммунальные службы.

Казань, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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