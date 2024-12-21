Враг напал на мирных жителей – глава Татарстана об утреннем налете беспилотников на Казань

Глава Татарстана прокомментировал утренний налет украинских беспилотников на Казань. Как написал Рустам Минниханов в своем тг-канале, если ранее объектами ВСУ становились промышленные предприятия, то сегодня враг напал на мирных жителей.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома. На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развернуты все силы», – написал глава республики и призвал людей не поддаваться паническим настроениям. Напомним, что по данным МО РФ, в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых – по жилым домам. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Один из беспилотников пытался атаковать промышленное предприятие, но безуспешно.

Казань, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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