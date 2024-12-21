В крови у наехавшего на людей на ярмарке в Германии нашли наркотики

Немецкие СМИ уточняют количество жертв наезда машины на рождественскую ярмарку в Магдебурге. По их данным, в результате трагедии скончалось пять человек, в том числе ребенок. Получили травмы 205 человек.

Между тем, полиция сообщает о положительном тесте на наркотики у подозреваемого. Запрещенные вещества обнаружены в крови 50-летнего мужчины. Что нашлось – не называется.

О личности совершившего наезд на ярмарку известно, что он приехал из Саудовской Аравии и в 2016 году получил статус беженца. У него есть гражданство ФРГ и медицинское образование. Предварительно, мужчина работал в области психиатрии.

О мотивах, побудивших его совершить преступление, не известно пока ничего.

Магдебург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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