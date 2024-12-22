На Камчатке нашли пропавший Ан-2, люди на борту выжили

Самолет Ан-2, пропавший на Камчатке, найден. Люди, находившиеся на его борту, живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать», – сообщил чиновник в видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что людей вертолетом доставили в Мильково.

Напомним, что Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково – поселок Оссора, пропал 19 декабря. По предварительной информации, самолет доставлял коммерческий груз, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube