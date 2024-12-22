В Орловской области возник пожар на объекте ТЭК после налета БПЛА

В Орловской области в поселке Стальной Конь из-за массированной ночной атаки беспилотников возник пожар на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке беспилотников», – написал глава региона в тг-канале и добавил, что в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа загорелся объект топливной инфраструктуры.

Губернатор отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания. Клычков уточнил, что информация о пострадавших и погибших не поступала.

Орел, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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