В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

В Забайкалье расследуют обстоятельства ЧП на железной дороге. Сообщается, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона.

Железнодорожное движение приостановлено, пострадавших нет.

«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей – Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго – семь вагонов, груженых углем», – говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет.

На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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