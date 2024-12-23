Замдиректора одного из университетов в Хабаровске получила 36 взяток от студентов

В Хабаровске суд вынес приговор заместителю директора одного из вузов. Женщина получила 36 взяток.
Как сообщает СКР по Хабаровскому краю, установлено, что за четыре года работы в должности заместителя директора по учебной и научной работе одного из университетов города она получила лично либо через посредника взятки от студентов. За вознаграждения она проставляла экзамены и зачеты, не принимая их. Суммы варьировались от 20 до 115 тысяч рублей. В общей сумме преподаватель взяла с учащихся свыше 900 тысяч рублей.
Суд Центрального района вынес решение – лишение свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет, сообщает СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Осужденная должна заплатить штраф в 1 миллион рублей, преподавательской деятельностью ей запрещено заниматься 3,5 года.
Хабаровск, Елена Васильева
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