При взрыве на заводе в Хакасии погибли два человека

В Хакасии прогремел взрыв на территории Абаканского опытно-механического завода. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов.

«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», – написал Коновалов в своем телеграм-канале.

По последним данным, два человека погибли, еще четверо получили травмы. «Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования», – отметил глава республики.

Спасатели и сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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