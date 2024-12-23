Жительница Перми купила конфеты с червями

Червивые конфеты купила жительница Перми. Как сообщает Роспотребнадзор по региону, сладости женщина приобрела в специальном магазине.

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, покупательница обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства провели проверку магазина и обнаружили в некоторых товарах насекомых, а также установили нарушения в условиях хранения и реализации пищевой продукции.

Суд установил в действиях организации нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, предусмотренных частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ, и решил приостановить деятельность магазина на два месяца.

Пермь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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