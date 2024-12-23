На трассе «Кавказ» в ДТП погибли пять человек

В Кабардино-Балкарии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе республики. Столкнулись две легковушки. В результате водитель и четыре пассажира одной из машин получили смертельные травмы.
На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту смертельной аварии проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль надзорным ведомством.
Нальчик, Зоя Осколкова
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