На трассе «Кавказ» в ДТП погибли пять человек

В Кабардино-Балкарии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» в Зольском районе республики. Столкнулись две легковушки. В результате водитель и четыре пассажира одной из машин получили смертельные травмы.

На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району.

Региональная прокуратура сообщила, что по факту смертельной аварии проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль надзорным ведомством.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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