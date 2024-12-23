В Томской области учительницу подозревают в избиении ребенка-аутиста

В Томской области прокуратура проводит проверку информации о драке между учителем и школьником-аутистом. По словам матери мальчика, о конфликте ей не сообщили, она заподозрила неладное, когда ребенок отказался ходить в школу.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в средней школе города Колпашево. «По поручению прокурора региона Сергея Ломакина Колпашевская городская прокуратура Томской области проведет проверку соблюдения учебным заведением законодательства об образовании, в том числе на предмет обеспечения безопасных условий пребывания в нем учащихся», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», во время урока между учеником-аутистом и педагогом возник конфликт, ребенок замахнулся на учителя портфелем, в ответ женщина его ударила. Руководство школы утверждает, что до рукоприкладства дело не дошло.

Мать мальчика не знала о произошедшем, пока видео случившегося не распространилось в соцсетях. При этом женщина заметила изменения в поведении сына, последние две недели ребенок капризничал и не хотел ходить в школу.

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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