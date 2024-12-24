В Татарстане во время пожара на животноводческой ферме погибло 6 человек

Шесть человек погибли во время пожара в животноводческом комплексе в поселке Малореческий в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела 6 мужчин.

Открытое горение на 300 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Причины пожара устанавливаются, по предварительным данным, трагедия случилась из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Казань, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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