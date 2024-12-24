Мелитополь пережил налет украинских беспилотников

Город Мелитополь Запорожской области прошедшей ночью был атакован шестью украинскими беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его данным, обошлось без пострадавших.

«Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа. Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», – уточнил Балицкий в своем тг-канале.

Никто не пострадал, но осколками одного дрона повреждена кровля здания Центрального рынка, добавил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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