Более 80 тысяч жителей Ростова-на-Дону остались без тепла из-за аварии

В Ростове-на-Дону произошла авария на теплосетях. В результате без отопления остались более 80 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, прорыв произошел на котельной по проспекту Королева. Без тепла остались 447 многоквартирных домов и 27 соцобъектов, расположенные в границах проспектов Королева, Ленина и Космонавтов, улиц Добровольского и Волкова.

В настоящее время аварийные бригады устраняют неполадки. Коммунальные службы рассчитывают завершить ремонтные работы к концу дня.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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