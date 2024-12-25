В Ростовской области на трех заводах прошли обыски в связи с делом о хищении средств гособоронзаказа

Сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех заводов по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн рублей, сообщает ЦОС в УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» по факту хищения денежных средств государственного оборонного заказа в особо крупном размере. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей», – говорится в пресс-релизе.

В ЦОС, что 5 сентября 2024 года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки по ООО «10 ГПЗ», поставляющего оборудование для нужд СВО.

Ростов, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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