Причиной пожара в ТЦ во Владикавказе стал взрыв газового баллона

По предварительным данным, причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал взрыв газа. На место инцидента выехали следователи и криминалисты. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии.

«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр «Алания Молл» города Владикавказа, где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что, предварительно, пожар в ТЦ начался после взрыва газового баллона в кафе на фудкорте.

При взрыве и пожаре в торговом центре, по предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, информирует МЧС РФ. По информации ведомства, открытое горение в ТЦ ликвидировано. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил, что погибла женщина, она находилась внутри во время ЧП. «Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», – сообщил он в тг-канале.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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